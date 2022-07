Calcio a 5: parte la terza edizione del Torneo “Antonio Coppola” (Di sabato 16 luglio 2022) terza edizione del Torneo “Antonio Coppola”: le partite di Calcio a 5 prenderanno il via in Irpinia il prossimo 20 luglio (con finale il 20 agosto). Visto il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, in cui hanno partecipato 14 comuni dell’Irpinia con oltre 120 giovani calciatori, anche quest’anno torna il Torneo di Calcio a 5 Leggi su 2anews (Di sabato 16 luglio 2022)del”: le partite dia 5 prenderanno il via in Irpinia il prossimo 20 luglio (con finale il 20 agosto). Visto il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, in cui hannocipato 14 comuni dell’Irpinia con oltre 120 giovani calciatori, anche quest’anno torna ildia 5

