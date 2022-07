Venezia 2022 | Julianne Moore presidente della Giuria della Mostra

Pubblicità

Europarl_IT : ?????? Inizia oggi la conferenza sullo stato globale dei diritti umani a Venezia ??15-16 luglio ??Dibattito sullo stat… - raicinque : Il Maestro #FabioLuisi sul podio dell’Orchestra e del Coro del @TeatroLaFenice per i #CarminaBurana di Carl Orff.… - _CuiProdest : RT @byoblu: Dopo quello del Lazio, anche il TAR del Friuli Venezia Giulia ha dato ragione al portuale triestino. Annullato il ‘daspo’ di Po… - MauroLcc1955 : RT @byoblu: Dopo quello del Lazio, anche il TAR del Friuli Venezia Giulia ha dato ragione al portuale triestino. Annullato il ‘daspo’ di Po… - TgrRaiFVG : Completato l'ultimo passaggio per la nuova concessione autostradale. Sottoscritto l'accordo fra Ministero delle inf… -

Live Comune di Venezia

Le attività di pianificazione della società vengono affidate a un Comitato di indirizzo e di coordinamento, di cui fanno parte i rappresentanti della Regione Friuli -Giulia, della Regione ...In verde restano solo Bari, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e. ...che anche settembre potrebbe 'regalare' ondate di calore africano e in quel caso l'estate... Redentore Venezia 2022: misure a tutela della circolazione pedonale e acquea in Centro storico Il rogo divampato tra il Faro e il Passo Barca, le persone imprigionate a riva si sono lanciate in acqua. Evacuata una larga fascia di spiaggia, migliaia i bagnanti che assistono alle operazioni. La c ...(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il Presidente della Regione..