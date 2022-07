Soccorso alpino salva 5 persone in difficolta' nell'orrido di Introd in Valle d'Aosta (Di venerdì 15 luglio 2022) Intervento del Soccorso alpino nell'orrido di Intord, in Valle d'Aosta. recuperati 5 giovani francesi in forte difficolta' durante un'escursione, impossibilitati a tornare indietro. Sul posto anche i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Intervento deldi Intord, ind'. recuperati 5 giovani francesi in forte' durante un'escursione, impossibilitati a tornare indietro. Sul posto anche i ...

