Omicron 5 predominante in Italia, sottovariante è al 75,5% (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – In Italia continua la sua ascesa la sottovariante Omicron 5. Secondo l’ultima flash survey condotta il 5 luglio da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, BA.5 è ormai predominante al 75,5%. Questo il dato principale che emerge. Nel Paese in data 5 luglio la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 100%. Quanto alle prevalenze delle varie sottovarianti della famiglia, oltre alla predominante Omicron 5 (75,5%, range 56,7-100%), dai dati risulta BA.1 ormai sulla via della sparizione, a quota 0,6% (range 0-3,1%); BA.2 al 10,3% (range 0-33,3%); BA.4 al 13,2% (range 0-41,7%). Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Incontinua la sua ascesa la5. Secondo l’ultima flash survey condotta il 5 luglio da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, BA.5 è ormaial 75,5%. Questo il dato principale che emerge. Nel Paese in data 5 luglio la varianteaveva una prevalenza stimata al 100%. Quanto alle prevalenze delle varie sottovarianti della famiglia, oltre alla5 (75,5%, range 56,7-100%), dai dati risulta BA.1 ormai sulla via della sparizione, a quota 0,6% (range 0-3,1%); BA.2 al 10,3% (range 0-33,3%); BA.4 al 13,2% (range 0-41,7%). Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei ...

Pubblicità

StraNotizie : Omicron 5 predominante in Italia, sottovariante è al 75,5% - fisco24_info : Omicron 5 predominante in Italia, sottovariante è al 75,5%: (Adnkronos) - I dati Iss-ministero Salute insieme ai la… - italiaserait : Omicron 5 predominante in Italia, sottovariante è al 75,5% - LocalPage3 : Omicron 5 predominante in Italia, sottovariante è al 75,5% - crispadafora : RT @QSanit: #Covid. Iss: “Sottovariante #Omicron BA.5 predominante al 75,5%” #Sanità -