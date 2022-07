Disturbi alimentari | dal ministero della Salute via libera a un fondo da 25 milioni Speranza | «Un passo importante»

(Di venerdì 15 luglio 2022) Ilha stanziato 25di euro per le persone che soffrono di. Ad annunciarlo su Twitter è stato Roberto: «Ho appena firmato il decreto che ripartisce i fondi per il contrasto ainutrizione e dell’alimentazione», scrive il ministro. «Sono 25che serviranno al recupero del benessere fisico e psicologico di chi soffre di questi. Un primonella direzione giusta». A dicembre dell’anno scorso era arrivata l’inclusione delle cure per le patologie legate all’alimentazione tra le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. July 15, 2022 su Open Leggi ...

