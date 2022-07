(Di giovedì 14 luglio 2022) È arrivato ieri a Dimaro Victor, accolto dall’entusiasmo dei tifosi. Il suo approdo al ritiro azzurro è stata una ventata d’aria fresca per i supporters partenopei lì presenti, ancora scossi dalle notizie relative all’addio di Kalidou Koulibaly. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta i dettagli della giornata di ieri e del modo comerappresenti la base su cui si costruirà il nuovo. Foto: Getty Images- Victor, il Newcastle ci ha provato: la risposta del nigeriano Il quotidiano però svela anche deirelativi allearrivate per lui. Sappiamo infatti che ilha sparato una cifra altissima per valutare una sua cessione (circa 110 milioni di euro) ma, nonostante ciò, ...

Pubblicità

MatteScm : Situazione Dybala : • Due giorni fa l'Inter • Ieri la Roma • Oggi il Napoli Domani che si fa? Riparte il giro o si mette una nuova squadra? - ilDifforme : Ore frenetiche in Parlamento, sale la tensione sul premier. Tajani (Forza Italia): «No altri esecutivi dopo questo»… - EHEAAOO : RT @Luxgraph: Volley - Cuneo riparte da Botto - corrmezzogiorno : #Napoli Agerola Sui Sentieri degli Dei Da Bennato a Mario Venuti passando per Brunori S... - Luxgraph : Volley - Cuneo riparte da Botto -

Spazio Napoli

La rivoluzioneda dietro: la difesa può diventare il miglior attacco alla Champions . Perché davanti la ... ha superato il fastidio al polpaccio, ma spera di raggiungere il(offerta da 5 ...... Chelsea, è fatta per Koulibaly: s egui il nostro LIVEsu Kim o Acerbi per il dopo Koulibaly ... operazione da 70 milioni per il Leeds Ozil saluta il Fenerbahçe,dall'Istanbul Basaksehir ... Il Napoli riparte da Osimhen: il retroscena sulle offerte per lui Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Giunta regionale della Campania, nella seduta di oggi, ha approvato le Linee guida per la concessione del contributo una tantum legato all'emergenza COVID, a ristoro dei costi fissi comunque sosten ...