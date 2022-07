Dl Aiuti | Malpezzi | ' 20 mld per famiglie e imprese | poteva essere bella giornata'

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Oggi dovevasoltanto unaper le, i lavoratori, lea cui questo provvedimento dà delle risposte importanti e per la politica che ha formulato queste risposte. Avremmo dovuto tuttifieri di cosa si vota oggi qui con questo passaggio al Senato. Un decreto che non ha un nome a caso ''". Così la presidente dei senatori del Pd Simonanel suo intervento in dichiarazione di voto sul Dl. "20 miliardi per le, i lavoratori, le; per sostenere il potere d'acquisto, contenere i costi dell'energia, rinnovare e rafforzare gli interventi per i redditi più bassi, a partire dal bonus di 200 euro, evitare che si ...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Come Partito Democratico non possiamo che prendere atto della scelta del M5S che ha annunciato la non partecipazione al voto di fiducia di una forza di maggioranza.