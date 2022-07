Ultime Notizie – Covid oggi Piemonte, 6.083 contagi e 1 morto: bollettino 13 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono 6.083 i nuovi contagi da Covid in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 13 luglio. Si registra inoltre un altro morto. I tamponi effettuati sono 24.532 di cui 23.540 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 24,8%. I ricoveri ordinari sono 531 (- 1 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 11, meno 2 rispetto a ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono 6.083 i nuovidainsecondo ildi, 13. Si registra inoltre un altro. I tamponi effettuati sono 24.532 di cui 23.540 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 24,8%. I ricoveri ordinari sono 531 (- 1 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 11, meno 2 rispetto a ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sem… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - SasMo74 : RT @Blanco_Blu: Ultime notizie: i media ucraini affermano che il paese è sotto il suo più grande attacco in questo momento. Zelensky è in… - infoitinterno : Maurizio De Giovanni, infarto e intervento: come sta/ Ultime notizie, in osservazione -