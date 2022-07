Riccardo Maria Manera è in ospedale, ha una lesione tumorale alla testa (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ da più di un mese che Riccardo Maria Manera non appariva sui social e l’ha fatto oggi rivelando che è in ospedale, che ha una lesione tumorale alla testa. E’ questo il motivo per cui non dava più sue notizie ma oggi ha deciso che dopo un mese ha bisogno di allegerirsi e lo scrive sui social che è pronto a combattere. Riccardo Manera ha appena fatto una biopsia, non sa ancora la gravità della malattia, deve attendere venti giorni. Resta in ospedale e ha tutto il tempo per rispondere alle tantissime persone che gli hanno inviato messaggi per dargli coraggio. L’attore di Volevo fare la rockstar è ricoverato all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, racconta le paure che ha sempre avuto, quella degli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ da più di un mese chenon appariva sui social e l’ha fatto oggi rivelando che è in, che ha una. E’ questo il motivo per cui non dava più sue notizie ma oggi ha deciso che dopo un mese ha bisogno di allegerirsi e lo scrive sui social che è pronto a combattere.ha appena fatto una biopsia, non sa ancora la gravità della malattia, deve attendere venti giorni. Resta ine ha tutto il tempo per rispondere alle tantissime persone che gli hanno inviato messaggi per dargli coraggio. L’attore di Volevo fare la rockstar è ricoverato all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, racconta le paure che ha sempre avuto, quella degli ...

