Pauroso incendio a Garbagnate chiusa la strada che porta all’Ospedale | VIDEO

Nella mattinata di oggi sono proseguiti i sopralluoghi per valutare i danni mentre sarà aperta un'indagine per stabilire con certezza cosa potrebbe aver fatto divampare lo spaventosoNella mattinata di oggi sono proseguiti i sopralluoghi per valutare i danni mentre sarà aperta un'indagine per stabilire con certezza cosa potrebbe aver fatto divampare lo spaventosoE' andato distrutto l'intero stabile, da circa 1.200 metri quadrati: si stimano danni per almeno 100mila euro. Ma non c'è stato niente da fare per lo stabile da cui si è scatenato il rogo. Il pronto i ...LONATO DEL GARDA. Potrebbe esserci un corto circuito all’interno dell’impianto di ventilazione all’origine dell’incendio che ha completamente distrutto un capannone utilizzato per l’allevamento di gal ...