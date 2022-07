Paura vicino Termini: divampa il maxi-incendio. Persone in ospedale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Scoppia un incendio in un B&B a Termini, evacuate 80 Persone con 4 Persone intossicate e trasportate in ospedale. E' il bilancio del rogo scoppiato questa notte, intorno alle ore 1.13 al civico 13 di via Marghera a Roma, tra Termini e Castro Pretorio, a pochi passi dalla Basilica del Sacro Cuore di Gesù. Per cause ancora da accertare è partito un incendio all'interno di un B&B ubicato in una palazzina di sei piani fuori terra. Lanciato l'allarme sul posto sono immediatamente arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando di Roma con 3 Aps, un'autoscala, un'autobotte, CRRC, carro autorespiratori, carro crolli e il funzionario di servizio. Presenti sanitari del 118, carabinieri Roma Macao e radiomobile di Roma, e gli agenti della ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Scoppia unin un B&B a, evacuate 80con 4intossicate e trasportate in. E' il bilancio del rogo scoppiato questa notte, intorno alle ore 1.13 al civico 13 di via Marghera a Roma, trae Castro Pretorio, a pochi passi dalla Basilica del Sacro Cuore di Gesù. Per cause ancora da accertare è partito unall'interno di un B&B ubicato in una palazzina di sei piani fuori terra. Lanciato l'allarme sul posto sono immediatamente arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando di Roma con 3 Aps, un'autoscala, un'autobotte, CRRC, carro autorespiratori, carro crolli e il funzionario di servizio. Presenti sanitari del 118, carabinieri Roma Macao e radiomobile di Roma, e gli agenti della ...

