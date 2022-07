Omicidio Ciatti | Bissoultanov sparito Il padre di Niccolò | “Siamo distrutti”

Pubblicità

Rassoul Bissoultanov , il ceceno condannato in Spagna a 15 anni per l'di Niccolò, ucciso a 22 anni a Lloret de Mar in un pestaggio, non si è presentato stamattina all'udienza per la carcerazione al Tribunale Provinciale di Girona: lo confermano fonti ...Premier nominato presidente a interim. Non si presenta in aula l'assassino, è scappato, oggi sarebbe entrato in carcere Carica altri TECNOLOGIA L'ufficio è dove si trova il computer 8 ...Il ceceno Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni per l'omicidio di Niccolò Ciatti, non si è presentato all'udienza in Tribunale.Bissoultanov è risultato irreperibile a un'udienza in programma stamani a Girona: il tribunale avrebbe dovuto decidere sul suo eventuale ritorno in carcere ...