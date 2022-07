L'uomo condannato per l'omicidio Ciatti è scappato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si sono perse le tracce di Rassoul Bissoultanov, il 29enne ceceno condannato a 15 anni di reclusione in Spagna per la morte di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato senza alcun motivo la notte tra l'11 e il 12 agosto... Leggi su europa.today (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si sono perse le tracce di Rassoul Bissoultanov, il 29enne cecenoa 15 anni di reclusione in Spagna per la morte di Niccolò, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato senza alcun motivo la notte tra l'11 e il 12 agosto...

