91enne uccisa in casa a Salerno | l' ex badante ha confessato

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Svolta nell'omicidio di Maria Grazia Martino, latrovata morta all'interno della sua abitazione in via San Leonardo, asabato scorso. É stato fermato l'ex...

Pubblicità

Stefaniaugo77 : RT @paolochiariello: #Juorno #Salerno sotto choc. #Rapina a due sorelle anziane, 91enne uccisa e 87 enne ferita. Caccia all'assassino o ass… - juornoit : #Juorno #Salerno sotto choc. #Rapina a due sorelle anziane, 91enne uccisa e 87 enne ferita. Caccia all'assassino o… - paolochiariello : #Juorno #Salerno sotto choc. #Rapina a due sorelle anziane, 91enne uccisa e 87 enne ferita. Caccia all'assassino o… -

Dettagli, questi che emergeranno dall'autopsia sul corpo senza vita dellao dalla testimonianza che la sopravvissuta, Adele, dovrà prima o poi fornire ai poliziotti. Ieri gli agenti della ...Il decesso della, secondo i primi riscontri, potrebbe essere avvenuto tra le 4 e le 5 del mattino . Gli investigatori hanno escluso l'utilizzo di armi da taglio . L'anziana, infatti, avrebbe ...Svolta nell'omicidio di Maria Grazia Martino, la 91enne trovata morta all'interno della sua abitazione in via San Leonardo, a Salerno sabato scorso. É stato fermato ...Anziana uccisa Salerno, l'ex badante ha confessato. Svolta nell'omicidio di Maria Grazia Martino, la 91enne trovata morta all'interno della sua abitazione in ...