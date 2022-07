Monte Rosa, in volo sopra al ghiacciaio del Belvedere che soffre – Video (Di martedì 12 luglio 2022) Il drone in volo sulla morena del ghiacciaio del Belvedere, ai piedi del Monte Rosa. Come tutti i ghiacciai, anche questo vive una stagione di particolare sofferenza a causa della poca neve caduta in inverno e delle alte temperature che vengono costantemente registrate anche a quote molto alte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Il drone insulla morena deldel, ai piedi del. Come tutti i ghiacciai, anche questo vive una stagione di particolare sofferenza a causa della poca neve caduta in inverno e delle alte temperature che vengono costantemente registrate anche a quote molto alte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

LaStampa : Monte Rosa, il drone in volo sul ghiacciaio del Belvedere che ormai non c'è più - Fabio_Galletti : Meh. Crolla altro pezzo di #ghiacciaio sul #MonteRosa - via @NotiziaOggi @Giulio_Firenze @Daniele_V94 - Mir_Kaczynski : RT @LaStampa: Monte Rosa, il drone in volo sul ghiacciaio del Belvedere che ormai non c'è più - lacmagiur : RT @OrtaGuida: I laghi e le loro Valli Le Comunità Walser gli italiani di Germania Rimella, Valsesia Le valli attorno al monte Rosa #LakeO… - FlipRuth : RT @OrtaGuida: I laghi e le loro Valli Le Comunità Walser gli italiani di Germania Rimella, Valsesia Le valli attorno al monte Rosa #LakeO… -