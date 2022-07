Kate Middleton e Principe William, la famiglia si allarga: il lieto annuncio (Di martedì 12 luglio 2022) Come moti sapranno già, Pippa Middleton e suo marito James Matthews sono dei personaggi molto riservati. Tengono la loro vita privata sempre lontano dai riflettori, e la stessa cosa è avvenuta quando la sorella minore di Kate ha dato alla luce la sua terza figlia. Pippa Middleton ha appena dato alla luce la sua terza figlia. In realtà, la donna, insieme con suo marito James, ha voluto tener segreta la sua gravidanza, di cui si è venuto a conoscenza soltanto durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Infatti, in quella occasione, la socialite era stata paparazzata con il pancione, e questo non ha lasciato spazio a dubbi. Va ricordato, intanto, che questa terza gravidanza non rappresenta affatto un'eccezione. Anche le prime due gravidanze di Pippa Middleton erano state portate avanti in gran segreto. La ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 12 luglio 2022) Come moti sapranno già, Pippae suo marito James Matthews sono dei personaggi molto riservati. Tengono la loro vita privata sempre lontano dai riflettori, e la stessa cosa è avvenuta quando la sorella minore diha dato alla luce la sua terza figlia. Pippaha appena dato alla luce la sua terza figlia. In realtà, la donna, insieme con suo marito James, ha voluto tener segreta la sua gravidanza, di cui si è venuto a conoscenza soltanto durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Infatti, in quella occasione, la socialite era stata paparazzata con il pancione, e questo non ha lasciato spazio a dubbi. Va ricordato, intanto, che questa terza gravidanza non rappresenta affatto un'eccezione. Anche le prime due gravidanze di Pippaerano state portate avanti in gran segreto. La ...

