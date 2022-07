Depistaggio Borsellino: cade aggravante mafiosa, prescritti reati poliziotti e un assolto (Di martedì 12 luglio 2022) Caltanissetta, 12 lug. (Adnkronos) - cade l'aggravante mafiosa per due dei tre poliziotti imputati del processo Depistaggio Borsellino. prescritti i reati per Mario Bo e Fabrizio Mattei mentre Michele Ribaudo è stato assolto. E' arrivata dopo quasi dieci ore la sentenza del processo. La prescrizione salva dunque due dei tre poliziotti per i quali l'accusa aveva chiesto pene altissime Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Caltanissetta, 12 lug. (Adnkronos) -l'per due dei treimputati del processoper Mario Bo e Fabrizio Mattei mentre Michele Ribaudo è stato. E' arrivata dopo quasi dieci ore la sentenza del processo. La prescrizione salva dunque due dei treper i quali l'accusa aveva chiesto pene altissime

