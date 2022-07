Classifica Tour de France 2022, decima tappa: Pogacar conserva la maglia gialla per 11”. Vingegaard a 39”. Caruso 16° (Di martedì 12 luglio 2022) La prima giornata sulle Alpi non ha provocato grossi scossoni in Classifica generale del Tour de France 2022. La decima tappa, che proponeva il non impossibile arrivo in quota a Megeve, è stata caratterizzata da una fuga di 25 uomini, lasciata andare via con convinzione dal gruppo dei migliori. Si è trattato di una scelta di Tadej Pogacar, che ha fatto respirare i suoi compagni della UAE Emirates e sperava di cedere il simbolo del primato a Lennard Kaemna. Il tedesco era attardato di 8’43”, ma non è riuscito a balzare al comando della graduatoria (non è un uomo che impensierisce in ottica vittoria finale). Tadej Pogacar conserva dunque la maglia gialla e mantiene il primo posto in ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) La prima giornata sulle Alpi non ha provocato grossi scossoni ingenerale delde. La, che proponeva il non impossibile arrivo in quota a Megeve, è stata caratterizzata da una fuga di 25 uomini, lasciata andare via con convinzione dal gruppo dei migliori. Si è trattato di una scelta di Tadej, che ha fatto respirare i suoi compagni della UAE Emirates e sperava di cedere il simbolo del primato a Lennard Kaemna. Il tedesco era attardato di 8’43”, ma non è riuscito a balzare al comando della graduatoria (non è un uomo che impensierisce in ottica vittoria finale). Tadejdunque lae mantiene il primo posto in ...

Pubblicità

qnazionale : Tour de France 2022, tappa 9: impresa di Jungels. Classifica generale e ordine d'arrivo - Piergiulio58 : Tour de France 2022, Romain Bardet ancora in classifica dopo la prima settimana: 'I miei piani non sono cambiati, m… - SpazioCiclismo : L'obiettivo principale del #TDF2022 di Romain Bardet restano le tappe, ma il capitano del team DSM spiega di volers… - livelifeVale : RT @supereroetv: Paola e Chiara insieme alla data Zero del tour di MAX PEZZALI! Queste due nuovamente insieme...le amo! Riprendetevi la cl… - GiovanniVerdoli : RT @supereroetv: Paola e Chiara insieme alla data Zero del tour di MAX PEZZALI! Queste due nuovamente insieme...le amo! Riprendetevi la cl… -