WhatsApp | presto si potrà reagire ai messaggi con qualsiasi emoji

Pubblicità

Digital_Day : Non solo con le solite sei - jijmpel : RT @Lauraquaglia56: ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER ?? Joy è una “rinuncia di proprietà”! Ora ha circa 3 anni e mezzo ed è una tag… - wawwoski1 : RT @Lauraquaglia56: ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER ?? Joy è una “rinuncia di proprietà”! Ora ha circa 3 anni e mezzo ed è una tag… - RdtRadioStation : 'NON E' MAI TROPPO PRESTO' dalle 4.30 fino alle 07.00 del mattino. Il programma dove i disabili possono manifestare… - Nih_Roman : RT @Lauraquaglia56: ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER ?? Joy è una “rinuncia di proprietà”! Ora ha circa 3 anni e mezzo ed è una tag… -

Hardware Upgrade

Gli utenti dipotrannoreagire ai messaggi con qualsiasi emoji . Ad annunciarlo è stato lo stesso CEO di Meta, Mark Zuckerberg, in un post su Facebook in cui oltre a dare la notizia ha condiviso ......vorrebbe vietare formalmente a Meta e nello specifico a Facebook e Instagram (per ora... Questo significa che Facebook e Instagram potrebbero chiudere in Europa il prossimo mesedirlo, ... WhatsApp: presto potrete reagire ai messaggi con qualsiasi emoji WhatsApp sta distribuendo un nuovo aggiornamento che consentirà di utilizzare qualsiasi emoji come reazione ai messaggi. Finora era possibile reagire solamente con sei emoji.Una scelta che WhatsApp starebbe per prendere “a furor di popolo”, dato che sono state numerose le richieste sul punto.