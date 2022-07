Vladimir Putin, le troppe vittime dei sogni imperiali dello zar (Di lunedì 11 luglio 2022) «In Ucraina non abbiamo neppure iniziato», questa l'ultima feroce dichiarazione pubblica di Putin. E torna ad accusare l'Occidente di condurre una guerra per procura contro la Russia. «Gli occidentali vogliono combattere fino all'ultimo ucraino. È una tragedia per il popolo di Kiev». Ed è una tragedia sì questo attacco che l'esercito russo conduce con mezzi distruttivi sempre più potenti. Ma col passare dei giorni e delle settimane, emerge chiaramente che l'attacco all'Ucraina è stato preparato da molto tempo, ed è perfettamente inserito nei progetti di Putin fin dalla sua presa del potere (un recente libretto dello storico francese Nicolas Werth ce lo dimostra chiaramente). Fin dall'inizio Putin si dedica a riscrivere a modo suo la storia, con gran disprezzo della verità. Il suo obiettivo è ricongiungere la Russia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) «In Ucraina non abbiamo neppure iniziato», questa l'ultima feroce dichiarazione pubblica di. E torna ad accusare l'Occidente di condurre una guerra per procura contro la Russia. «Gli occidentali vogliono combattere fino all'ultimo ucraino. È una tragedia per il popolo di Kiev». Ed è una tragedia sì questo attacco che l'esercito russo conduce con mezzi distruttivi sempre più potenti. Ma col passare dei giorni e delle settimane, emerge chiaramente che l'attacco all'Ucraina è stato preparato da molto tempo, ed è perfettamente inserito nei progetti difin dalla sua presa del potere (un recente librettostorico francese Nicolas Werth ce lo dimostra chiaramente). Fin dall'iniziosi dedica a riscrivere a modo suo la storia, con gran disprezzo della verità. Il suo obiettivo è ricongiungere la Russia ...

