Un posto al sole, anticipazioni 12 luglio 2022: i sospetti di Alberto (Di lunedì 11 luglio 2022) Ad Un posto al sole, Alberto Palladini si inserirà a gamba tesa nella storyline che sta coinvolgendo Eugenio Nicotera, i Giordano e il padre di Clara. Il magistrato, negli ultimi tempi, sta concentrando i propri sforzi per sgominare il clan Argento e per farlo si sta servendo della collaborazione di Tregara che ha deciso di collaborare con la polizia e ha già contribuito ad una serie di arresti nel quartiere dove spadroneggiano i camorristi. L'uomo ha inviato una lettera dal carcere alla figlia Clara per provare a riavvicinarsi a lei e al piccolo Federico, ma la ragazza non vuole più saperne niente del genitore. Alberto, che nel frattempo si è molto adirato con Niko per aver consegnato alla Curcio la lettera senza dire niente a lui, come preannunciano le anticipazioni del 12 luglio ...

