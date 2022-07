Roma, frontale su via del Foro Italico: morte due ventenni e ferito gravemente il regista Carmine Elia (Di lunedì 11 luglio 2022) Grave incidente la notte scorsa a Roma. Nel frontale tra due auto dove sono morte due ventenni, Beatrice Funariu e Giorgia Asia. gravemente ferito il regista Carmine Elia, 55 anni, che ha diretto tra l’altro Mare fuori e una serie di Don Matteo. L’uomo è ricoverato al Gemelli. In base a un primo accertamento, l’auto con le due ragazze a bordo avrebbe sbandato finendo nella corsia opposta e scontrandosi con l’auto in cui viaggiava il regista. Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Grave incidente la notte scorsa a. Neltra due auto dove sonodue, Beatrice Funariu e Giorgia Asia.il, 55 anni, che ha diretto tra l’altro Mare fuori e una serie di Don Matteo. L’uomo è ricoverato al Gemelli. In base a un primo accertamento, l’auto con le due ragazze a bordo avrebbe sbandato finendo nella corsia opposta e scontrandosi con l’auto in cui viaggiava il. Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

