Battiti Live 2022 | seconda puntata con Sangiovanni | Lauro | Baby K

(Di lunedì 11 luglio 2022) Nelladi, in onda su Italia 1, tanti artisti tra cui, AchilleK Dopo il successo della prima, nuovo appuntamento con Radio Norba Cornetto, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Radio Norba Cornettoospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. Gli artisti ...

Pubblicità

_instabilmente : Mashup Rasputin X Boom X Brother Louie ‘98 - 10 luglio (Battiti Live) #christianxbattiti - _instabilmente : Mashup Rasputin X Boom X Brother Louie ‘98 - 10 luglio (Battiti Live) #christianxbattiti - _instabilmente : Mashup Rasputin X Boom X Brother Louie ‘98 - 10 luglio (Battiti Live) #christianxbattiti - _instabilmente : Mashup Rasputin X Boom X Brother Louie ‘98 - 10 luglio (Battiti Live) #christianxbattiti - annacasini96 : RT @_instabilmente: Mezzanotte- 10 luglio (Battiti Live) #christianxbattiti -

Elisabetta Gregoraci durante le ultime prove diha ricevuto a sorpresa un aereo con tanto di striscione. Una sorpresa che l'ha fatta ritornare con la mente direttamente al 2020, quando durante la sua partecipazione al Grande Fratello ...Elisabetta Gregoraci è tornata al timone di, l'evento musicale dell'estate in onda su Italia 1. Un ritorno che tuttavia non ha pienamente convinto il pubblico della rete giovane di casa Mediaset che non ha risparmiato una serie di ...Nuovo appuntamento con “Radio Norba Cornetto Battiti Live” condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: ecco le anticipazioni di martedì 12 luglio ...Social Video 3 minuti Battiti, intervista al sindaco. E dopo la diretta di ieri su Telenorba sarà la volta della differita su Italia 1, e tenendo conto che la scorsa puntata ha costituito la punta Aud ...