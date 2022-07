Stupro di gruppo a Stresa, quattro indagati tra i 19 e i 35 anni. La vittima: “Mi tenevano ferma a terra” (Di domenica 10 luglio 2022) Sono indagati per violenza sessuale di gruppo i quattro amici della ventenne che nei giorni scorsi ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da loro in una spiaggia libera di Stresa (Verbania). Hanno tutti tra i 19 e 25 anni, sono dei lavoratori e senza precedenti sulle spalle, vivono nella zona ma sono di origine sudamericana, come la vittima. I fatti sono successi nella notte tra il 24 e 25 giugno nella cittadina sulla sponda piemontese del lago Maggiore: il gruppo ha trascorso il sabato sera a bere e ballare nei locali della zona, poi si è spostata sulla spiaggia: a quel punto è scattata la violenza. “Mi tenevano ferma a terra“, ha raccontato la vittima agli inquirenti, come riferisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Sonoper violenza sessuale diamici della ventenne che nei giorni scorsi ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da loro in una spiaggia libera di(Verbania). Hanno tutti tra i 19 e 25, sono dei lavoratori e senza precedenti sulle spalle, vivono nella zona ma sono di origine sudamericana, come la. I fatti sono successi nella notte tra il 24 e 25 giugno nella cittadina sulla sponda piemontese del lago Maggiore: ilha trascorso il sabato sera a bere e ballare nei locali della zona, poi si è spostata sulla spiaggia: a quel punto è scattata la violenza. “Mi“, ha raccontato laagli inquirenti, come riferisce ...

