Napoli | il bluff di Giuntoli | si insiste per Dybala a fari spenti

Pubblicità

CalcioNews24 : Il bluff di #Giuntoli, #Dybala in orbita #Napoli ?? - francypar71 : #Pay Galleria Umberto a Napoli, bluff dei privati: nessuno vuole pagare e la vigilanza non decolla… - infoitsport : Napoli, il bluff su Dybala. E l’offerta top a Koulibaly: 6 milioni e futuro da dirigente - Luxgraph : Napoli, il bluff su Dybala. E l’offerta top a Koulibaly: 6 milioni. Lui: ci devo pensare #corriere #news #2022… - serieB123 : Napoli, il bluff su Dybala. E l’offerta top a Koulibaly: 6 milioni e futuro da dirigente -

Corriere della Sera

Giuntoli chiarisce: "A Kalidou, che ha rappresentato ilnegli ultimi 9 anni in maniera straordinaria, il presidente De Laurentiis ha offerto 6milioni netti per 5 anni, oltre che un futuro da ...... fondi del Patto per- Fondo di Sviluppo e Coesione). Passi indietro, invece, sul fronte ... quello della vigilanza notturna a carico dei privati sembra aver assunto i connotati di un. A ... Napoli, il bluff su Dybala. E l’offerta top a Koulibaly: 6 milioni e futuro da dirigente Le parole di Giuntoli su Dybala sono suonate come un bluff: il Napoli continua ad interessarsi alla Joya «Dybala è fuori portata» queste le parole di Giuntoli in conferenza ieri. Parole che suonano co ...Il club tratta con l’argentino ma il d.s.Giuntoli: «Non è alla nostra portata». Koulibaly prende tempo sul rinnovo: «Ci devo pensare» ...