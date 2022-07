Aurora Ramazzotti, il ‘dramma’ è ormai consumato | La verità, non sa più cosa fare (Di domenica 10 luglio 2022) Per Aurora Ramazzotti non è stato più possibile nasconderlo. Ed allora ecco la verità che ha spiazzato tutti sui social Quanto tempo è passato da quando abbiamo visto la storia d’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti? Tanti, tantissimi anni. I due hanno fatto coppia in maniera cosi intensa da far innamorare tantissime persone. E cosi hanno messo su famiglia, portando cosi il livello di attenzione al massimo. Ad oggi i due sono rimasti in buoni rapporti, vista anche la vicinanza tra i due in occasione dell’ultimo singolo di Eros rilasciato proprio in queste settimane. Un buon rapporto, nato ovviamente anche dalla necessità di tutelare la vita ed il futuro della piccola Aurora. La figlia della coppia (ormai non tanto più piccola) ha vissuto l’amore di mamma e ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 10 luglio 2022) Pernon è stato più possibile nasconderlo. Ed allora ecco lache ha spiazzato tutti sui social Quanto tempo è passato da quando abbiamo visto la storia d’amore tra Michelle Hunziker ed Eros? Tanti, tantissimi anni. I due hanno fatto coppia in maniera cosi intensa da far innamorare tantissime persone. E cosi hanno messo su famiglia, portando cosi il livello di attenzione al massimo. Ad oggi i due sono rimasti in buoni rapporti, vista anche la vicinanza tra i due in occasione dell’ultimo singolo di Eros rilasciato proprio in queste settimane. Un buon rapporto, nato ovviamente anche dalla necessità di tutelare la vita ed il futuro della piccola. La figlia della coppia (non tanto più piccola) ha vissuto l’amore di mamma e ...

