Napoli, maglia 77 e applausi tifosi per Kvaratskhelia (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – maglia numero 77 per Kvaratskhelia, 17 per Olivera, primo allenamento e subito entusiasmo dei tifosi. E’ partito così il ritiro del Napoli a Folgarida-Dimaro che oggi ha visto la squadra di Spalletti tornare in campo per il primo allenamento della nuova stagione. Il nuovo talento georgiano ha scelto la maglia 77 e ha subito avuto cori di sostegno dei tifosi, che vogliono il suo veloce inserimento nel gioco della serie A. Kvaratskhelia ha salutato i tifosi dal campo di Dimaro. Niente campo per Francesco Calzona che dopo aver fatto parte dello staff di Spalletti lo scorso anno lascia il Napoli e diventa nuovo Ct della Slovacchia. I tifosi aspettano anche l’arrivo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutonumero 77 per, 17 per Olivera, primo allenamento e subito entusiasmo dei. E’ partito così il ritiro dela Folgarida-Dimaro che oggi ha visto la squadra di Spalletti tornare in campo per il primo allenamento della nuova stagione. Il nuovo talento georgiano ha scelto la77 e ha subito avuto cori di sostegno dei, che vogliono il suo veloce inserimento nel gioco della serie A.ha salutato idal campo di Dimaro. Niente campo per Francesco Calzona che dopo aver fatto parte dello staff di Spalletti lo scorso anno lascia ile diventa nuovo Ct della Slovacchia. Iaspettano anche l’arrivo ...

Pubblicità

giamicsam : @PolliceAzzurro Ci sono tifosi che amano la maglia, la città, che seguivano (come me) il Napoli in C ed anche in tr… - totodidi310860 : @erosazzurro Loro non hanno capito che esiste solo l’amore per la maglia azzurra…dovunque e comunque Forza Napoli Sempre ?? - lucasparrow1 : @AntonioEspos96 Deve non esiste! Io vorrei dybala, ma ancor di più amo la maglia del Napoli e fare una figura di me… - Szobosalvs : RT @Idonotcombdolls: Chiariamo subito una cosa: Io la maglia del Napoli la compro SOLO se c’è la scritta LETE in ROSSO Voglio premiare una… - heresfede : mi suggerite dove comprare una maglia tarocca del napoli a napoli e non online perfavore -