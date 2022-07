“L’amore ha vinto” Il volto noto si sposa | proposta di nozze a Ibiza e anello scintillante

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 luglio 2022) Luca Marini, matrimonio per il fratello di Valentino Rossi. La notizia boom è stata ufficializzata dal diretto interessato attraverso il social network Instagram. Infatti, con un post che ha emozionato veramente tutti, è stata annunciata ladifatta dal giovane nei confronti della sua futura moglie. Ovviamente quest’ultima ha risposto in maniera affermativa e lei ha fatto vedere a tutti anche il bellissimo, che ha avuto in dono. Due in particolare le istantanee scelte dal fratello del pilota. Luca Marini, matrimonio per il fratello di Valentino Rossi. Quest’ultimo invece nelo scorso mese di maggio è finito nella bufera per una foto con la figlia. I fan hanno notato anche dei dettagli decisamente bizzarri. I commenti alla foto hanno scatenato più di qualche risata. In molti hanno osservato per bene la foto di ...