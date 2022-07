F1, GP Austria 2022: la strategia a Spielberg. Una sola sosta, ma Ferrari potrebbe diversificare le mescole (Di sabato 9 luglio 2022) Una gara decisamente interessante si prospetta domani a Spielberg (Austria), sede dell’undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista in Stiria, l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, partirà dalla prima piazzola davanti alle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. L’esito della Sprint Race odierna ha dato questo riscontro e l’olandese ha motivi per cui essere soddisfatto. Tuttavia, è domani che si assegna la fetta maggiore di punti a disposizione dei piloti. La domanda è la seguente: quale strategia ci dobbiamo aspettare? Stando a quanto riportato da Pirelli, il piano d’azione migliore nei 71 giri previsti è di una sola sosta ai box, passando dalle gomme medie alle dure. Una scelta a cui potrebbero ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Una gara decisamente interessante si prospetta domani a), sede dell’undicesimo round del Mondialedi F1. Sulla pista in Stiria, l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, partirà dalla prima piazzola davanti alle duedel monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. L’esito della Sprint Race odierna ha dato questo riscontro e l’olandese ha motivi per cui essere soddisfatto. Tuttavia, è domani che si assegna la fetta maggiore di punti a disposizione dei piloti. La domanda è la seguente: qualeci dobbiamo aspettare? Stando a quanto riportato da Pirelli, il piano d’azione migliore nei 71 giri previsti è di unaai box, passando dalle gomme medie alle dure. Una scelta a cuiro ...

