Peste suina africana | accordo tra l’Asl e la comunità montana degli Alburni

(Di giovedì 7 luglio 2022) di Monica De Santis E’ stato siglato nelle scorse ore dalSalerno e dalla” un protocollo d’intesa per la gestione dei casi di positività alla, malattia virale che può colpire i suini – per cui maiali e cinghiali – e a differenza di altre influenze o patologie diffuse tra gli animali ha un tasso di letalità altissimo, e infatti uccide quasi il 100%individui che ne vengono colpiti e che ha fatto registrare casi positivi in cinghiali nel Lazio, alle porte della Regione Campania. Un numero elevato di casi che si teme possa esplodere anche nel salernitano soprattutto nella zonae del Cilento. Il protocollo, sottoscritto per...

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso è stata pubblicata l'Ordinanza del Commissario Straordinario per laAfricana che definisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione da attuare per il contenimento della diffusione della malattia nel contesto selvatico e in quello domestico. Il ...La Asl di SALERNO e la Comunità montana Alburni hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la gestione dei casi di positività allaafricana, malattia virale che ha fatto registrare casi positivi in cinghiali nel Lazio, alle porte della Campania. In base all'accordo, la Comunità montana "Alburni "si impegna a ...Il presidente Enrico Allasia: "Necessario agire con urgenza, intervenendo in ogni modo per evitare che sì comprometta la tenuta del nostro comparto" ...