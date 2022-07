Berrettini | ' Giocherò Gstaad e Kitzbuhel poi andrò negli USA'

Pubblicità

ha spiegato anche quale sarà la programmazione delle prossime settimane. "Gstaad e Kitzbuhel sulla terra - ha detto - poi andrò in America per i Masters 1000 di Montreal e ...Novak Djokovic Matteoprepara il debutto a Wimbledon per essere nuovamente protagonista e provare questa volta ... 'Non importa quanto benequest'anno, la mia classifica scenderà e ...