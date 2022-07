Doppia donazione di organi | due vite salvate | l' intervento a Pontedera - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il dottor Paolo Carnesecchi Per approfondire : Articolo : Firenze, all'ospedale Santa Maria Annunziata due donazioni multiorgano in 24 ore La morte di una donna ultrasettantenne ha permesso di salvare ...

Pubblicità

qn_lanazione : Doppia donazione di organi, due vite salvate: l'intervento a Pontedera -

LA NAZIONE

Il personale della terapia intensiva dell'ospedale Lotti , guidato dal dottor Paolo Carnesecchi , ha tempestivamente segnalato il potenziale donatore al Coordinamento ospedaliero- ..."E' unanotizia bellissima a lieto fine per l'uomo e per la coppia. Complimenti alle nostre équipes ed al sistema trapianti, che ancora una volta si confermano punto di eccellenza della Città ... Doppia donazione di organi, due vite salvate: l'intervento a Pontedera Il cuore di un napoletano ha salvato la vita ad un uomo e, come se non bastasse, ha anche salvato un matrimonio. La storia che ...Con l'entrata in vigore del "Matrimonio per tutti" si registra già un aumento delle richieste, segnala la direttrice sanitaria di ProCrea a Lugano ...