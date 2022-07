Wimbledon: Sinner è da applausi ma in semifinale giocherà Djokovic (Di martedì 5 luglio 2022) Non riesce per poco un’impresa titanica a Jannik Sinner, che vince i primi due set ma poi subisce la rimonta di un Novak Djokovic rinvigorito. Il serbo adesso aspetta in semifinale (la sua undicesima a Wimbledon) il vincente del match tra Goffin e Norrie. Sinner spiazza tutti vincendo i primi due set Nei primissimi game della partita Djokovic è facilmente al comando facendo da metronomo del match, dettando i tempi degli scambi, aprendo bene gli angoli (soprattutto sul dritto dell’avversario) e lasciando poco margine a Sinner, che è costretto a servire la prima palla forte e precisa per raccogliere qualcosa. Il serbo parte con un parziale 12 punti a 3 che sembra far pensare già al secondo set, ma a partire da un’altra palla break salvata dall’azzurro nel sesto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Non riesce per poco un’impresa titanica a Jannik, che vince i primi due set ma poi subisce la rimonta di un Novakrinvigorito. Il serbo adesso aspetta in(la sua undicesima a) il vincente del match tra Goffin e Norrie.spiazza tutti vincendo i primi due set Nei primissimi game della partitaè facilmente al comando facendo da metronomo del match, dettando i tempi degli scambi, aprendo bene gli angoli (soprattutto sul dritto dell’avversario) e lasciando poco margine a, che è costretto a servire la prima palla forte e precisa per raccogliere qualcosa. Il serbo parte con un parziale 12 punti a 3 che sembra far pensare già al secondo set, ma a partire da un’altra palla break salvata dall’azzurro nel sesto ...

