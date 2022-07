Le scarpe per il running che dovresti puntare in questo momento (Di martedì 5 luglio 2022) Le migliori scarpe per il running da uomo? Potremmo dire che non esiste una verità assoluta, e una risposta univoca. Nel senso che molto, tantissimo, tutto dipende da noi. Ovvero che tipo di corridori siamo, principianti o runner esperti, dove corriamo, su quale terreno, con che frequenza, quale distanza percorriamo, che tipo di piede abbiamo? Scegliere la giusta sneaker è utile per evitare inutili infortuni o fastidiosi mal di schiena. Per aiutarvi a orientarvi nella scelta, GQ ha chiesto ad alcuni brand sportivi di consigliarci la loro scarpa da corsa preferita, dandoci qualche suggerimento tecnico. Perché sebbene queste sneaker siano davvero «fighissime», nella scelta del modello più adatto a noi dobbiamo tenere in considerazione altri fattori slegati dall'estetica: correre su strade asfaltate richiede un tipo di scarpa diverso, rispetto a quella ... Leggi su gqitalia (Di martedì 5 luglio 2022) Le miglioriper ilda uomo? Potremmo dire che non esiste una verità assoluta, e una risposta univoca. Nel senso che molto, tantissimo, tutto dipende da noi. Ovvero che tipo di corridori siamo, principianti o runner esperti, dove corriamo, su quale terreno, con che frequenza, quale distanza percorriamo, che tipo di piede abbiamo? Scegliere la giusta sneaker è utile per evitare inutili infortuni o fastidiosi mal di schiena. Per aiutarvi a orientarvi nella scelta, GQ ha chiesto ad alcuni brand sportivi di consigliarci la loro scarpa da corsa preferita, dandoci qualche suggerimento tecnico. Perché sebbene queste sneaker siano davvero «fighissime», nella scelta del modello più adatto a noi dobbiamo tenere in considerazione altri fattori slegati dall'estetica: correre su strade asfaltate richiede un tipo di scarpa diverso, rispetto a quella ...

