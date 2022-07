“Dopo l’anestesia totale ho capito come funziona l’Universo. Ecco quello che ho visto”: l’esperienza mistica di uno psichiatradiventa un caso di studio (Di martedì 5 luglio 2022) “Provo un senso di meraviglia e splendore. Comprendo che questi sono cicli di creazione e distruzione. Questa consapevolezza sorge completamente formata, è assolutamente convincente.” A leggere queste parole si ha subito l’impressione di avere a che fare con un testo religioso, con una spiccata connotazione mistica e trascendente. E invece si tratta di un estratto di un saggio di psichiatria nel quale un medico dell’Università di Warwick, Regno Unito, ha tentato di indagare da un punto di vista scientifico proprio le cosiddette “esperienze mistiche”, ricostruendo e analizzando un proprio stato di “comprensione universale” sui meccanismi del cosmo, provato all’emergere da un’anestesia generale. Descrivendo in dettaglio lo strano fenomeno nel “Journal of Nervous and Mental Disease”, il professor Swaran Singh spiega come sia arrivato a “capire il cosmo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “Provo un senso di meraviglia e splendore. Comprendo che questi sono cicli di creazione e distruzione. Questa consapevolezza sorge completamente formata, è assolutamente convincente.” A leggere queste parole si ha subito l’impressione di avere a che fare con un testo religioso, con una spiccata connotazionee trascendente. E invece si tratta di un estratto di un saggio di psichiatria nel quale un medico dell’Università di Warwick, Regno Unito, ha tentato di indagare da un punto di vista scientifico proprio le cosiddette “esperienze mistiche”, ricostruendo e analizzando un proprio stato di “comprensione universale” sui meccanismi del cosmo, provato all’emergere da un’anestesia generale. Descrivendo in dettaglio lo strano fenomeno nel “Journal of Nervous and Mental Disease”, il professor Swaran Singh spiegasia arrivato a “capire il cosmo, ...

