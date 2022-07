Crollo sulla Marmolada | 7 morti Ancora 5 dispersi | tutti italiani Rischio altri collassi | l’intero massiccio chiuso agli escursionisti La sorella di Erica una delle vittime | “Perché non li hanno fermati?”

(Di martedì 5 luglio 2022) Rintracciati due, non erano in vetta. Domani vertice in procura a Trento. Ghiacciaio monitorato con radar doppler

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : I vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte con i droni la zona del crollo sulla Marmolada. Intanto a Canaze… - TV2000it : Secondo gli esperti, a causare il crollo sulla #Marmolada sarebbe stato il forte aumento delle temperature dovuto a… - SaCharlieFlo : Crollo sulla Marmolada, le notizie di oggi in diretta | Decisa la chiusura totale del massiccio @corriere -

Sono scesi a cinque i dispersi, tutti italiani, dopo ildel seracco sommitaleMarmolada . Ieri il numero era 13: tra i sei individuati anche il ragazzo trentino di 30 anni di Fornace ricoverato in prognosi riservata a Treviso, ma che non ...... droni e unità cinofile Alcuni escursionisti continuano a salireMarmolada Le vittime " Erica, Paolo e Tommaso: quei sogni infranti sul ghiacciaio Il governo " Draghi: "Inquietante, non accada ...quando è avvenuto il crollo del ghiacciaio della Marmolada: è l’ultimo aggiornamento fornito dal Soccorso Alpino e Speleologico Veneto sulla tragedia avvenuta nei giorni scorsi. Otto delle 13 persone ...ROMA (ITALPRESS) – L’area del crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada continua a essere interdetta per il rischio di altre frane, e le ricerche dei dispersi proseguono attraverso il monitoraggi ...