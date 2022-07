Covid, Speranza è allarmista ma i suoi sottosegretari lo smentiscono. A chi dobbiamo credere? (Di martedì 5 luglio 2022) Gli italiani ormai ci sono abituati. Ad ogni ondata di Covid ci sono due certezze ineludibili. La prima è che il ministero della Sanità non sa mai dire una parola chiara e la seconda è che la nuova variante individuata è contagiosa rispetto a quella precedente “almeno dieci volte di più”. Tutto ciò non contribuisce certo a fare prendere con serietà la faccenda. A sentire il ministro della Salute Roberto Speranza questa ondata estiva crea ancora emergenza. L’emergenza Covid “è ancora un problema con cui fare i conti” afferma. Anche se “oggi siamo molto più forti, abbiamo gli antivirali, i monoclonali, il 90% della popolazione sopra i 12 anni vaccinata con due dosi. Siamo nella condizione di affrontare il futuro con più serenità. Il mio appello è ai fragili, invitandoli a fare subito il richiamo del vaccino, e poi a tutti di usare la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 luglio 2022) Gli italiani ormai ci sono abituati. Ad ogni ondata dici sono due certezze ineludibili. La prima è che il ministero della Sanità non sa mai dire una parola chiara e la seconda è che la nuova variante individuata è contagiosa rispetto a quella precedente “almeno dieci volte di più”. Tutto ciò non contribuisce certo a fare prendere con serietà la faccenda. A sentire il ministro della Salute Robertoquesta ondata estiva crea ancora emergenza. L’emergenza“è ancora un problema con cui fare i conti” afferma. Anche se “oggi siamo molto più forti, abbiamo gli antivirali, i monoclonali, il 90% della popolazione sopra i 12 anni vaccinata con due dosi. Siamo nella condizione di affrontare il futuro con più serenità. Il mio appello è ai fragili, invitandoli a fare subito il richiamo del vaccino, e poi a tutti di usare la ...

