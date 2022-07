Serie A: Il Monza di Berlusconi vuole ‘spezzarlo’: punta su Belotti, Icardi e Dybala! (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-02 12:41:55 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è già in Serie A. In quattro anni la squadra lombarda è passata da C a elite. E non rimarranno lì. Nel ‘Brianzoli’ hanno grandi progetti. “Non abbiamo mai giocato in Serie A… ma vogliamo Champions e ‘Scudetto'”, ha detto euforico ‘Il Cavaliere’ dopo aver ottenuto la promozione. I 26,1 milioni di euro investiti in questa ‘era Fininvest’ in calciatori come Balotelli, Kevin-Prince Boateng, Gaston Ramírez, Paletta… avranno la loro continuità in Prima Divisione. Il Monza ha già ingaggiato quest’estate calciatori “famosi” in “calcio” come Cragno, Ranocchia, Carboni, Sensi… e non si fermeranno qui. Hanno in programma di dare un colpo ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-02 12:41:55A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Ildi Silvioe Adriano Galliani è già inA. In quattro anni la squadra lombarda è passata da C a elite. E non rimarranno lì. Nel ‘Brianzoli’ hanno grandi progetti. “Non abbiamo mai giocato inA… ma vogliamo Champions e ‘Scudetto'”, ha detto euforico ‘Il Cavaliere’ dopo aver ottenuto la promozione. I 26,1 milioni di euro investiti in questa ‘era Fininvest’ in calciatori come Balotelli, Kevin-Prince Boateng, Gaston Ramírez, Paletta… avranno la loro continuità in Prima Divisione. Ilha già ingaggiato quest’estate calciatori “famosi” in “calcio” come Cragno, Ranocchia, Carboni, Sensi… e non si fermeranno qui. Hanno in programma di dare un colpo ...

