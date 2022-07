Roma, incendio a Pineta Sacchetti: nella capitale superati i 38 gradi (Di lunedì 4 luglio 2022) Un vasto incendio si e' sviluppato in via della Pineta Sacchetti, entrata parco del Pineto, dove stanno intervenendo dalle 14 tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma con l'aiuto di un'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Un vastosi e' sviluppato in via della, entrata parco del Pineto, dove stanno intervenendo dalle 14 tre squadre dei vigili del fuoco del Comando dicon l'aiuto di un'...

vigilidelfuoco : #Roma, sette squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro dalle 13 per spegnere un #incendio di vegetazione nella zona di… - rossbrescia : Sembra un film distopico ed invece è la realtà ! Piove cenere ,ci sono 39 gradi e l’aria è irrespirabile #roma #incendio - vigilidelfuoco : #Roma, vasto #incendio di sterpaglie minaccia alcuni insediamenti agricoli in loc. Ponte di Nona. I #vigilidelfuoco… - EBinsyoo : Pioggia di cenere sulla capitale, il sindaco risponde: 'Ignobile plebaglia, così rincompensate i sacrifici fatti pe… - bianca_cappa : Presente Claudio, il compagno di mia madre chiuso in casa col Covid? Presente? Sapete dove si trova la casa in cui… -