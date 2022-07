Il M5s non è Grillo o Conte ma i suoi iscritti. Io sono uno di loro e lo difendo (Di lunedì 4 luglio 2022) di Marco Silveri sono uno dei tanti iscritti al M5S, ragionevolmente attivo e partecipante. Nel vortice delle bufere scatenatesi nelle ultime settimane, ho trovato abbastanza fastidioso la maggior parte dei dibattiti intorno al M5S, non tanto perché non sia legittimo parlarne o perché faccia fatica ad accettare opinioni diverse dalle mie, ma perché nella maggior parte di questi discorsi, fatti in televisione, sui giornali (anche il FQ a volte eh), in questo blog e in altri, si parla del M5S facendo riferimento a persone precise come Grillo, Conte, a volte Di Battista, facendo ipotesi a seconda delle possibili decisioni di queste persone, si evocano ritorni perché aiuterebbero nel risultato elettorale etc. Bisognerebbe tenere conto, invece, del fatto che il M5S è composto soprattutto da attivisti come me, dalle persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) di Marco Silveriuno dei tantial M5S, ragionevolmente attivo e partecipante. Nel vortice delle bufere scatenatesi nelle ultime settimane, ho trovato abbastanza fastidioso la maggior parte dei dibattiti intorno al M5S, non tanto perché non sia legittimo parlarne o perché faccia fatica ad accettare opinioni diverse dalle mie, ma perché nella maggior parte di questi discorsi, fatti in televisione, sui giornali (anche il FQ a volte eh), in questo blog e in altri, si parla del M5S facendo riferimento a persone precise come, a volte Di Battista, facendo ipotesi a seconda delle possibili decisioni di queste persone, si evocano ritorni perché aiuterebbero nel risultato elettorale etc. Bisognerebbe tenere conto, invece, del fatto che il M5S è composto soprattutto da attivisti come me, dalle persone ...

