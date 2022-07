E’ uscito il libro “Le Ultime Ore” di Vanessa Marini (Di lunedì 4 luglio 2022) “Neanche da morta una donna è padrona della sua storia” È disponibile in libreria e negli store digitali “Le Ultime Ore”, il nuovo romanzo della scrittrice toscana Vanessa Marini, pubblicato da CTL Editore. A proposito del libro l’autrice commenta: «“Le Ultime ore” è un romanzo che intreccia la storia personale della protagonista, una bambina russa adottata da una famiglia romana, con la Storia quella con la S maiuscola, dal disastro nucleare di Chernobyl alla recente Pandemia. È una storia a tratti lieve e romantica e in altri passaggi drammatica e violenta. Penso però che non ci siano passaggi a vuoto, ogni parola ha un senso, uno scopo nella riflessione e un ruolo nella storia. In realtà io scrivo storie di donne con la speranza che a leggerle non siano solo le donne perché il mio scopo, ... Leggi su atomheartmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) “Neanche da morta una donna è padrona della sua storia” È disponibile in libreria e negli store digitali “LeOre”, il nuovo romanzo della scrittrice toscana, pubblicato da CTL Editore. A proposito dell’autrice commenta: «“Leore” è un romanzo che intreccia la storia personale della protagonista, una bambina russa adottata da una famiglia romana, con la Storia quella con la S maiuscola, dal disastro nucleare di Chernobyl alla recente Pandemia. È una storia a tratti lieve e romantica e in altri passaggi drammatica e violenta. Penso però che non ci siano passaggi a vuoto, ogni parola ha un senso, uno scopo nella riflessione e un ruolo nella storia. In realtà io scrivo storie di donne con la speranza che a leggerle non siano solo le donne perché il mio scopo, ...

Pubblicità

Pius_XII : RT @il_Timone: Nel suo libro sulla figura del sacerdote, uscito in questi giorni in Italia, l’ex prefetto al Culto divino, offre una rispos… - MartinoPompeo : RT @MartinoPompeo: Ci siamo! È uscito il mio nuovo libro su #Amazon e disponibile sia in #cartaceo che in #kindle per i possessori di #Kind… - VercesiErnesto : RT @il_Timone: Nel suo libro sulla figura del sacerdote, uscito in questi giorni in Italia, l’ex prefetto al Culto divino, offre una rispos… - nicoferlav : RT @il_Timone: Nel suo libro sulla figura del sacerdote, uscito in questi giorni in Italia, l’ex prefetto al Culto divino, offre una rispos… - GatineauPatrick : RT @il_Timone: Nel suo libro sulla figura del sacerdote, uscito in questi giorni in Italia, l’ex prefetto al Culto divino, offre una rispos… -