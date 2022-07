F1, GP Gran Bretagna 2022. Max Verstappen resta favorito, ma giocando di squadra Ferrari può provare lo sgambetto (Di domenica 3 luglio 2022) Quest’oggi l’autodromo di Silverstone ospiterà la 73ma edizione del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno. L’appuntamento è una delle due Istituzioni (con la “I” maiuscola) della massima categoria automobilistica, essendo andato in scena in ogni singola stagione dal 1950 a oggi. Peraltro, la prima gara iridata della storia si disputò proprio in questo luogo. Tanta acqua è passata sotto i ponti da allora e altra ne è caduta anche nella giornata di ieri. Cionondimeno, i metereologi affermano che le possibilità di pioggia durante l’odierno GP siano molto ridotte. Dunque, aspettiamoci una prova sull’asciutto. Il bagnato ha partorito una griglia di partenza singolare, poiché sarà Carlos Sainz a scattare dalla pole position davanti a Max Verstappen e a Charles Leclerc. L’olandese resta il ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Quest’oggi l’autodromo di Silverstone ospiterà la 73ma edizione delPremio didi Formula Uno. L’appuntamento è una delle due Istituzioni (con la “I” maiuscola) della massima categoria automobilistica, essendo andato in scena in ogni singola stagione dal 1950 a oggi. Peraltro, la prima gara iridata della storia si disputò proprio in questo luogo. Tanta acqua è passata sotto i ponti da allora e altra ne è caduta anche nella giornata di ieri. Cionondimeno, i metereologi affermano che le possibilità di pioggia durante l’odierno GP siano molto ridotte. Dunque, aspettiamoci una prova sull’asciutto. Il bagnato ha partorito una griglia di partenza singolare, poiché sarà Carlos Sainz a scattare dalla pole position davanti a Maxe a Charles Leclerc. L’olandeseil ...

