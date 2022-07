Temptation Island, l’addio di Filippo Bisciglia: “Fa tanto male” – VIDEO (Di sabato 2 luglio 2022) Filippo Bisciglia si sfoga sui social con un lungo VIDEO per i fan: spiega il motivo per cui non andrà in onda Temptation Island Sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo nello staff di “Temptation Island“, invece Filippo Bisciglia si trova costretto a dire addio al programma e a tutti i telespettatori che lo hanno supportato e sostenuto. Filippo Bisciglia (Instagram)Non è semplice non tornare in televisione, non sentire l’affetto del pubblico sempre pronto a seguire la trasmissione dal successo assicurato. Eppure, anche le cose belle finiscono e il conduttore non ha potuto fare a meno di salutare chi per anni gli è stato accanto. Temptation Island, il ... Leggi su esclusiva (Di sabato 2 luglio 2022)si sfoga sui social con un lungoper i fan: spiega il motivo per cui non andrà in ondaSarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo nello staff di ““, invecesi trova costretto a dire addio al programma e a tutti i telespettatori che lo hanno supportato e sostenuto.(Instagram)Non è semplice non tornare in televisione, non sentire l’affetto del pubblico sempre pronto a seguire la trasmissione dal successo assicurato. Eppure, anche le cose belle finiscono e il conduttore non ha potuto fare a meno di salutare chi per anni gli è stato accanto., il ...

