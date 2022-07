"Tagli fino al 18%": pensioni, a chi spetta l'assegno più leggero (Di sabato 2 luglio 2022) Per le pensioni con uscita a 64 anni e contributivo i Tagli vanno dal 10 al 18%. Lo riporta il Sole 24 Ore, secondo cui i tempi stringono per una revisione del sistema pensionistico: quota 102 andrà in soffitta a fine anno, l'ipotesi sul tavolo del governo è di rendere accessibile a tutti l'uscita a 64 anni, con 20 anni di contributo. I sindacati premono per 62 anni al posto di 64, ma c'è da fare attenzione soprattutto alle penalizzazioni. “Dalle simulazioni tecniche effettuate negli scorsi mesi, che hanno fatto capolino al tavolo governo-sindacati - si legge sul Sole 24 Ore - emerge che con il ricalcolo contributivo la riduzione dell'assegno dei lavoratori in regime ‘misto' (mix di contributivo e retributivo per coloro che al 31 dicembre 1995 non erano in possesso di più di 18 anni di versamenti) oscillerebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Per lecon uscita a 64 anni e contributivo ivanno dal 10 al 18%. Lo riporta il Sole 24 Ore, secondo cui i tempi stringono per una revisione del sistemastico: quota 102 andrà in soffitta a fine anno, l'ipotesi sul tavolo del governo è di rendere accessibile a tutti l'uscita a 64 anni, con 20 anni di contributo. I sindacati premono per 62 anni al posto di 64, ma c'è da fare attenzione soprattutto alle penalizzazioni. “Dalle simulazioni tecniche effettuate negli scorsi mesi, che hanno fatto capolino al tavolo governo-sindacati - si legge sul Sole 24 Ore - emerge che con il ricalcolo contributivo la riduzione dell'dei lavoratori in regime ‘misto' (mix di contributivo e retributivo per coloro che al 31 dicembre 1995 non erano in possesso di più di 18 anni di versamenti) oscillerebbe ...

