Milano | coltivazione illegale di marijuana | due arresti

(Di sabato 2 luglio 2022) Sono state sequestrate 640 piante die 4,5 kilogrammi della medesima sostanza, pronta per la vendita– I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno concluso una attività di polizia giudiziaria antidroga che ha permesso di individuare, nella zona industriale di Cologno Monzese, un laboratorio clandestino dove venivano abilmente coltivati ingenti quantitativi di droga da parte di due soggetti. L’accesso effettuato nell’opificio, nel corso del quale sono state impiegate unità cinofile antidroga ed a cui hanno partecipato i baschi verdi delle fiamme gialle in supporto dei militari del Gruppo Sesto San Giovanni, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 640 piante dinonché 4,5 kilogrammi della medesima sostanza, pronta per la vendita, e circa 6 grammi di ...