Nick Jonas e Glen Powell nel cast della buddy comedy Amazon Studios Foreign Relations (Di venerdì 1 luglio 2022) Nick Jonas e Glen Powell sono ufficialmente confermati nel cast di Foreign Relations, il buddy movie targato Amazon Studios. Una conferma per il cast della buddy comedy Foreign Relations, prodotta dagli Amazon Studios: parliamo infatti di Nick Jonas, già nel cast di Jumanjii, e di Glen Powell, visto di recente in Top Gun: Maverick. Secondo quanto riportato da Deadline, Nick Jonas e Glen Powell avrebbero firmato il contratto per ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 luglio 2022)sono ufficialmente confermati neldi, ilmovie targato. Una conferma per il, prodotta dagli: parliamo infatti di, già neldi Jumanjii, e di, visto di recente in Top Gun: Maverick. Secondo quanto riportato da Deadline,avrebbero firmato il contratto per ...

Pubblicità

Erika_E_F : Io che leggo del triangolo Olivia Rodrigo/Joshua Basset/Sabrina Carpenter e mi sento tornare ai tempi d’oro Disney… - EricaJonas95 : Nick Jonas Heardle #67 Qualcuno sa chi ha creato questo gioco? È la 5^ canzone di fila che scrivo correttamente il… - suckerxniall : @jjustaggirl @Silvlouis SI MA È IL MIO NIALL. ho pianto giorni quando ho scoperto che Nick Jonas era diventato padr… - jajez510 : RT @MissBadMKarma: Su Tik tok spopola la canzone 10 Things I hate about you che è la copia poraccia di un capolavoro, inno internazionale d… - MissBadMKarma : Su Tik tok spopola la canzone 10 Things I hate about you che è la copia poraccia di un capolavoro, inno internazion… -