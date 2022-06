“Un Posto al Sole” | addio al personaggio della soap | va via per sempre

Leggi su esclusiva

(Di giovedì 30 giugno 2022) Unal: dopo gli ultimi eventi nellaopera napoletana, è inevitabile quello che sta per accadere. Assisteremo ad un vero e proprioRossella Graziani sta vivendo finalmente un periodo serenosua vita. A settembre, quando ha cominciato il tirocinio in ospedale in seguito alla sua laurea, ha davvero temuto di mandare tutto a rotoli nel momento in cui si è ritrovata in ospedale lo stesso uomo che aveva baciato in un locale la sera prima: il dottor Riccardo Crovi. Unal(screenshot video)Purtroppo le cose non sono state affatto semplici. All’inizio si odiavano, poi sono diventati amici e infine una coppia. Quando le cose tra di loro stavano andando a gonfie vele, è tornata a Napoli Virginia, la moglie di Riccardo. Rossella era pronta a ...