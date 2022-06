Tommaso Zorzi informato di una battuta (pessima) su di lui fatta da Andrea Pucci durante i suoi spettacoli: la reazione (Di giovedì 30 giugno 2022) Andrea Pucci, ex conduttore de La Pupa e il Secchione, durante un suo spettacolo avrebbe fatto una pessima battuta nei confronti di Tommaso Zorzi. Il vincitore del Gf Vip è stato poi informato del fattaccio da una sua amica, presente allo spettacolo. Pochi minuti fa attraverso alcune storie Instagram, il Vippone si è sfogato contro il comico. Tommaso Zorzi ha voluto replicare premettendo di non cercare polemiche: Non voglio fare polemiche, giuro, però dopo che sono stato tirato in ballo volevo un attimo soffermarmi. Una mia amica ieri va a sentire lo spettacolo di Andrea Pucci e mi manda questo audio nuovo stamattina dicendo questa cosa. Nella storia successiva ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 giugno 2022), ex conduttore de La Pupa e il Secchione,un suo spettacolo avrebbe fatto unanei confronti di. Il vincitore del Gf Vip è stato poidelccio da una sua amica, presente allo spettacolo. Pochi minuti fa attraverso alcune storie Instagram, il Vippone si è sfogato contro il comico.ha voluto replicare premettendo di non cercare polemiche: Non voglio fare polemiche, giuro, però dopo che sono stato tirato in ballo volevo un attimo soffermarmi. Una mia amica ieri va a sentire lo spettacolo die mi manda questo audio nuovo stamattina dicendo questa cosa. Nella storia successiva ...

