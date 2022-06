Pomezia | terribile incidente in via Pratica di Mare | 2 feriti | strada chiusa

(Di giovedì 30 giugno 2022)questa mattina in viadi, a, a poca distanza dall’antico Borgo. Lo scontro è avvenuto tra 3 auto e uno scooter. Nell’sono rimaste ferite due uomini, tra cui lo scooterista. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno trasportato iuno al Campus Biomedico, l’altro al pronto soccorso del S. Eugenio. Entrambi isono in codice giallo. Ripercussioni sul traffico I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. Laè statatra il Borgo e il Laghetto delle Meraviglie, per consentire i soccorsi e i rilievi. Ci sono ripercussioni sul traffico, su via del, a causa dei pendolari che utilizzano via di ...

