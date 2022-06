Stipendio di 280 euro al mese. Drusilla Foer a R101: “Non si può pagare questa cifra…” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Drusilla Foer ospite come tutte le settimane di “Facciamo finta che”: ecco cosa è emerso dalle sue parole Drusilla Foer, ospite come tutte le settimane di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, ha così commentato la notizia della ragazza che ha rifiutato un’offerrta di lavoro da 283 euro al mese: “283 euro sono davvero pochissimi. Secondo me buttare anche questa visione non fa bene ai giovani che vogliono un minimo di coerenza con la meritocrazia, con quello che uno sa fare, con quanto si è impegnato, quanto ha studiato. Non si può pagare questa cifra, è una roba vergognosa che offende anche la dignità di coloro che hanno voglia di lavorare”. “Credo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)ospite come tutte le settimane di “Facciamo finta che”: ecco cosa è emerso dalle sue parole, ospite come tutte le settimane di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su, ha così commentato la notizia della ragazza che ha rifiutato un’offerrta di lavoro da 283al: “283sono davvero pochissimi. Secondo me buttare anchevisione non fa bene ai giovani che vogliono un minimo di coerenza con la meritocrazia, con quello che uno sa fare, con quanto si è impegnato, quanto ha studiato. Non si puòcifra, è una roba vergognosa che offende anche la dignità di coloro che hanno voglia di lavorare”. “Credo ...

